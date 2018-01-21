في أول يوم دراسي.. ” الصحة ” للطلاب: 3 نصائح للتحصيل الدراسي الجيد

حمود العنزي(صدى):

قدمت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 3 نصائح إلى طلابها مع بداية أول يوم في الفصل الدراسي الثاني؛ لمساعدتهم على قضاء فصل دراسي جديد صحي وبمستوى تعليمي مرتفع.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه على الطلاب النوم المبكر، وتناول الغذاء المتوازن، بالإضافة لممارسة النشاط البدني؛ فكل هذا يؤدي للحماية من بعض الأمراض، وتحسين التحصيل الدراسي لهم.

يُذكر أن جميع مدارس وجامعات المملكة استقبلت، اليوم الأحد، طلابها وطالباتها متمنيه لهم النجاح والتوفيق خلال الفصل الدراسي الثاني.