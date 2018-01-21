ريبروف يطالب لاعبيه بالتركيز وعدم التهاون بالعروبة

نواف السالم(صدى):

اجتمع مدرب الأهلي الأوكراني، سيرغي ريبروف، مع لاعبيه؛ قبل لقاء فريقه مع العروبة في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها اليوم.

ووجه المدرب الأوكراني، تحذير للاعبيه من التهاون بالفريق، مؤكدًا على أهمية الاستعداد جيدًا، والتركيز في المبارة ؛ لاقتناص الفوز والصعود للدور التالي.

يجدر الإشارة إلى أن الفريق أجرى أمس تدريب تكتيكي بقيادة ” ريبروف ” ؛ خلال الحصة التدريبة الأخيرة؛ حيث اعتمد في التدريب على النواحي الهجومية، وهي الطريقة المعتادة للمدرب الأوكراني.