بالصور.. إختتام مهرجان العسل الأول ومشاركة فرع جامعة الملك خالد بـ تهامة

سياف المنبهي(صدى):

رعى وكيل محافظة محايل عسير سعادة الأستاذ علي إبراهيم الفلقي ختام مهرجان العسل الأول ومشاركة فرع جامعة الملك خالد بـ تهامة مساء الليلة السبت الموافق3 -5-1439هـ وكانت ضمن فعاليات مهرجان “محايل أدفأ” الحادي عشر بحضور رئيس بلدية محايل عسير سعيد آل مصمع ورئيس لجنة التنمية السياحية بمحايل يحيى العاصمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية .

ثم بدأ الحفل على المسرح المفتوح بحي الحيلة بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، تلا ذاك كلمة المشرف على فرع جامعة الملك خالد بـ تهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري شكر فيها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير فيصل بن خالد على دعمه لكافة المناشط السياحية والتعليمية بالمنطقة ، كما قدم شكره لوكيل المحافظة وكافة اللجان القائمة وأكد على جهود الجامعة في نشر التعليم ، وقد استعرض فيلم تعريفي بكليات الفرع في تهامة ثم مسرحية كوميديه بعنوان “جلسة عدل” من تمثيل طلاب الجامعة كما كُرم المشرف السابق على فرع الجامعة بـ تهامة الأستاذ الدكتور محمد ناصر القرني وقد كرم وكيل محافظة محايل المشرف على جامعة الملك خالد بدرع مهرجان محايل أدفأ فأوبريت “أغلى وطن” من إنشاد مازن العاصمي وشارك الجميع في أداء بعض الألوان الشعبية .

وعلى هامش الفعاليات رعى وكيل محافظة محايل مساء اليوم ختام مهرجان العسل الأول بحضور رئيس بلدية محايل وأمين اللجنة السياحية ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية ، ثم تحدث منصور أحمد المدير التنفيذي نيابة عن المسؤول لمهرجان العسل الأول محمد صمان قدم فيها شكره لوكيل المحافظة وأمين اللجنة ورئيس البلدية على مابذلوه من دعم ومساندة وتسهيل كل الصعاب أمامهم مبيناً أن المهرجان استقبل 20 ألف زائر ووصلت المبيعات 2 مليون و300ألف ريال وخمسة أطنان من العسل السائل تلى ذلك تكريم عدداً من النحالين المتميزين فتكريم اللجان العاملة وعدداً من الإعلاميين .

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان العسل الأول شهد إقبال من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج ومن جمهورية العراق الشقيقه.