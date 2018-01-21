أبرزها التعيين ومشروع نقل المعلمات.. ملفات ينتظر تطبيقها بالفصل الدارسي الثاني

علي القحطاني(صدى):

تنتظر أربعة ملفات، انطلاق الفصل الداراس الثاني لطلاب وطالبات التعليم العام، للنظر فيها أو تنفيذها من قبل وزارة التعليم.

ويبدأ، اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني، حيث من المرتقب أن تنتهي وزارتي الخدمة المدنية والتعليم من إجراءات تعيين 2957 معلماً ومعلمة.

كما سينطلق مشروع نقل معلمات المناطق النائية، خلال الفصل الدراسي الجاري، وذلك في 5 إدارات تعليمية تشمل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك وعسير وجازان، بواقع 61 حافلة تستوعب 732 مقعداً.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن برنامج بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، خلال الأيام المقبل.

وينتظر المعلمين والمعلمات تفاصيل الآلية الجديدة ومواعيد النقل الخارجي من قطاعاتهم الحالية لقطاعات أخرى خارجياً.