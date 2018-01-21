العثور على دودة شريطية طولها متر ونصف داخل جسم رجل

واشنطن(صدى):

فوجأ رجل أمريكي بدودة شريطية طويلة تعيش داخل جسمه، يبلغ طولها 1.5 متراً ، بسبب ادمانه لتناول وجبة ” السوشي ” .

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن المريض قصد قسم الطوارئ في مستشفى في ​كاليفورنيا​، واشتكى من إسهال يرافقه نزيف للدم. وبعد التدقيق واجراء الفحوصات، قال الطبيب كيني بان إنّ الدودة هي التي سببت له متاعب وأمراض نفسية.

وتخلص المريض من الدودة بصعوبة بالغة، إذ أحس كما أنه كلما دخل الحمام يسحب أمعاءه إلى الخارج، وبعد ذلك، قدمت المستشفى أدوية للمريض حتى تساعده على إخراج ما تبقى من الدودة الشريطية داخل جسمه.