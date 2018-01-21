تخرج 14.519 مبتعثا وتعيين 8 كملحقين ثقافيين

نايف السالم(صدى):

تمكَّن 14.519 مبتعثًا، من نيل الشهادات التي ابتعثوا إلى خارج المملكة؛ من أجل الحصول عليها، عبر برنامج وظيفتك وبعثتك.

وأوضحت مصادر، أن أنه تم تعيين ثمانية منهم كملحقين ثقافيين، وإنجاز 4 ملايين معاملة.

وأشارت، إلى أن هناك 8000 مرشح للابتعاث عبر برنامج وظيفتك وبعثلك، إضافة إلى تفويض 19 صلاحية للملحقيات الثقافية، وإلحاق 3.722 طالباً وطالبة بمنظومة البعثة.

كما لفتت إلى وجود سبعة جهات جديدة تتواصل مع منظمة سفير، إضافة إلى 44 خدمة وخاصية جديدة لها، ووجود 21 جهة توظيف جديدة بالبرنامج.