جامعة تبوك ترحب بطلابها في أول يوم دراسي بالفصل الثاني

محمود البلوي(صدى):

رحبت جامعة تبوك، اليوم الأحد، بطلابها وطالباتها في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، متمنيه لهم فصلًا دراسيًا مكللًا بالنجاح والتميز.

وكانت عمادة القبول والتسجيل للطلاب والطالبات أعلنت عن إتاحة تسجيل المقررات ” الحذف والإضافة ” للفصل الدراسي الثاني عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداءً من يوم الخميس الموافق 25 يناير حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير.

والجدير بالذكر أن وزير التعليم أحمد العيسى قام بتهنئة الطلاب بالفصل الدراسي الجديد ، قائلًا في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” : “عودًا حميدًا، وبداية موفقة بمشيئة الله لجميع أبنائنا وبناتنا، ‏متفائلون ببداية جادة ومنضبطة في الفصل الدراسي الثاني ‏وربنا يحفظكم “.