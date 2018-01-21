الرمحي: سعر النفط الحالي صحي للاستثمار

مسقط(صدى):

أكد وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، اليوم الأحد، أن مستوى سعر النفط الحالي صحي للاستثمار في صناعة النفط والاقتصاد العالمي.

وأوضح ” الرمحي ” أن اتفاق تخفيضات المعروض بين منتجي الخام العالميين يستهدف معالجة فائض المخزونات النفطية التي ما زالت مرتفعة وليس لها مستويات السعر.

وأشار على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي، إلى أن هناك مبعث قلق من نقص الاستثمار في القطاع، حيث يقل خام برنت حاليًا عن 70 دولار للبرميل بقليل.