ديانا مقلد تفتح النار على أردوغان: ” بئس المعارضة السورية التي تتحالف معه “

بيروت(صدى):

هاجمت الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتقدة موقفه تجاه الأكراد.

وقالت ” مقلد ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يحمل اردوغان ضغينة شخصية وقومية عميقة تجاه الأكراد. فهو تحالف مع بوتين وخامنئي وتجاوز قصفهم للسوريين وتجرع الأسد لكنه يستشرس فقط ضد الأكراد. بئس المعارضة السورية تلك التي تتحالف معه ” .

وكان الرئيس التركي أعلن خلال الأيام الماضية عن البدء في عملية عسكرية في ” عفرين ” ؛ زاعمًا تعرض بلاده للخطر وأنه لن يسكت على الأمر، مشيرًا إاى اتخاذ خطوات ضد الأكراد السوريين؛ لحماية بلاده حسبما أدعى.