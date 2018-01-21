ارتفاع دعاوى إنهاءات الأوقاف والوصايا وقسمة التركات إلى 5978 دعوى

علي القحطاني (صدى):

ارتفعت دعاوى إنهاءات الأوقاف والوصايا ودعاوى قسمة التركات الواردة للمحاكم الابتدائية، إلى 4978 دعوى، خلال 4 أشهر منذ بداية العام الهجري الجاري.

وأشارت مصادر عدلية، إلى أن طلبات قضايا الأوقاف والوصايا، بلغت 2777 دعوى في 13 منطقة، موضحة أن دعاوى قسمة التركات بلغت 2201 دعوى أو قضية.

وقالت المصادر، إن المحاكم الابتدائية في منطقة الرياض، شهدت ارتفاعاً بشأن دعاوى طلبات الأوقاف والوصايا، والتي بلغت 805 دعوى، مؤكدة على انخفاض دعاوى قضايا قسمة التركات إلى 343.

أما المحاكم الابتدائية في منطقة مكة المكرمة، فقد استقبلت 585 دعوى إنهاءات الأوقاف والوصايا، وبلغ عدد دعاوى قسمة التركات التي استقبلتها المحاكم ذاتها 608 دعوى.

وأوضحت المصادر، أن عدد الدعاوى الخاصة بإنهاءات الأوقاف والوصايا في منطقة المدينة المنورة، شهد ارتفاعاً بلغ 313 دعوى، وعدد قضايا قسمة التركات انخفض إلى 107 دعاوى.