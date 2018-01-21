” الشهري ” يستعد للباطن بطي صفحة الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر لاعبو الاتفاق العودة إلى التدريبات غدا الاثنين، عقب منح مدرب الاتفاق سعد الشهري، أجازة يومين للاعبين.

ويستعد الاتفاق غدا لمواجهة البطاطن القادمة في إطار الجولة الـ19 من دوري المحترفين، المقرر إقامتها 29 يناير المقبل.

وكشفت مصادر عن توجيه ” الشهري ” رسالة هامة للاعبيه بطي صفحة مباراة الاتحاد التي أخفق فيها الاتفاق، في إطار الدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتركيز على الابتعاد عن خطر الهبوط في الدوري.

وفي السياق ذاته من المتوقع مشاركة الحارس الجزائري رايس مبولحي، المنضم حديثًا للاتفاق، في مباراة الباطن عقب تأكد غياب الحارس عبد الله الصالح، إثر طرده المباراة السابقة.