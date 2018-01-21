بعد الأخطاء التحكيمية.. الاتفاق يسعى للاستعانة بحكام محليين بدلا من الأجانب

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن اتجاه نادي الاتفاق، خلال الفترة المقبلة، إلى الاستعانة بحكام محليين ورفض إدارة الحكام الأجانب لمبارياتهم.

وقالت المصادر إن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الاتفاق أمام الاتحاد في مسابقة كأس الملك؛ هي السبب وراء الاتجاه إلى الاستغناء عن الحكام الأجانب.

ويذكر أن الحكم السويدي أريكسون الذي أدار مواجهة الاتحاد والاتاق، ارتكب عددًا من الأخطاء التحكيمية بالجملة؛ مما أثار غضب جماهير الاتفاق ولاعبي النادي، ومن بين الأخطاء التي وقع فيها الحكم هو طرد حارس مرمى الاتحاد بالخطأ.

وأشارت المصادر إلى أن النادي، لن يصعد الاحتجاج إلى الجهات العليا في اتحاد الكرة، مكتفيًا بقرار عدم الاستعاة بحكام أجانب.