ارتفاع مبيعات العقارات خلال الـ4 شهور الأولى من العام الهجري الجاري

نايف السالم(صدى):

أوضحت بيانات وزارة العدل، أن هناك ارتفاعاً في مبيعات العقار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الهجري الحالي، بنسبة 19%، بالمقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وبيَّنت البيانات، أن المبيعات وصلت إلى 90.6 مليار ريال، بينما بلغت في العام الماضي 76.4 مليار ريال.

وأشارت البيانات، إلى وجود نمو في قيمة الصفقات العقارية بنسبة 46% بقيمة 35 مليار ريال، في ربيع الآخر الماضي، بينما بلغت في ربيع الاول من العام الجاري 24 مليار ريال.