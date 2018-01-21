بالصور.. أكثر من 120 زائر لمهرجان شتاء الرياض في 4 أيام

سعيد العجل(صدى):

استقطب مهرجان شتاء الرياض ٢٠١٨ والذي أقامت أمانة منطقة الرياض فعالياته في متنزه الملك سلمان في بنبان أكثر من ١٢٠ ألف زائر في ٤ أيام.

وأعرب المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض المشرف العام على المهرجان عن سعادته البالغة لما تحقق من نجاح للمهرجان وللحضور الكبير خلال أيام المهرجان الأربعة وما لمسوه من مظاهر الفرح في عيون الحضور والذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بالاهتمام والدعم من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه “يحفظهما الله” ومن معالي أمين منطقة الرياض وسعادة وكيل الأمين للخدمات وهذا ما نسعى له في مدينة الرياض الغالية على نفوسنا جميعا، وما سيتم تقديمه هذا العام بمشيئة الله تعالى من مشاريع وبرامج ومهرجانات ضمن برنامجنا السنوي.

وثمن المهندس الهويمل الجهود المبذولة في المهرجان من بدء الإعداد له إلى حين الانتهاء والأعداد الكبيرة من المشاركين سواء الأسر المنتجة والحرفية وعددها أكثر من ٨٠ أسرة منتجة وللشعراء والمنشدين من مختلف أرجاء المملكة ولفريق العمل والتنظيم في الأمانة والفريق التطوعي، وتقدم بالشكر للأجهزة الحكومية الفاعلة وهي شرطة منطقة الرياض والضبط الإداري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومرور الرياض والدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن المهمات والواجبات الخاصة وجميع الجهات المشاركة في التنظيم .