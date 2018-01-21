تزامنًا مع أول يوم دراسي.. وزير التعليم: متفائلون ببداية منضبطة

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، أعرب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن تفاؤله، داعيًا للطلبة والطالبات أن يحفظهم الله.

‏وقال العيسى في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر “: “عوداً حميداً، وبداية موفقة بمشيئة الله لجميع أبنائنا وبناتنا، ‏متفائلون ببداية جادة ومنضبطة في الفصل الدراسي الثاني ‏وربنا يحفظكم”.

يذكر أن الوزارة وجهت بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة الانضباط، لضمان بداية جادة ومميزة، واستقبلت مدارس المملكة نحو 6 ملايين طالب وطالبة.