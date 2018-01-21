تزامنًا مع أول يوم دراسي.. وزير التعليم: متفائلون ببداية منضبطة
بالتزامن مع أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، أعرب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن تفاؤله، داعيًا للطلبة والطالبات أن يحفظهم الله.
وقال العيسى في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر “: “عوداً حميداً، وبداية موفقة بمشيئة الله لجميع أبنائنا وبناتنا، متفائلون ببداية جادة ومنضبطة في الفصل الدراسي الثاني وربنا يحفظكم”.
يذكر أن الوزارة وجهت بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة الانضباط، لضمان بداية جادة ومميزة، واستقبلت مدارس المملكة نحو 6 ملايين طالب وطالبة.
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