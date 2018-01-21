” محاكمة مصور حادث المدينة ” يتصدر تويتر

نايف السالم(صدى):

دشن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الأحد، وسمًا بعنوان ” محاكمة مصور حادث المدينة “، للمطالبة من خلاله بمحاكمة مصور مقطع فيديو لحادث مروري بشع على طريق المدينة المنورة.

جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو متداول لحادث مروري على طريق المدينة المنورة بين مركبتين من نوع ” كامري ” و” كورلا “، الذي أثار موجة من الغضب الشديد، ضد مصور المقطع، الذي أظهر فيه صور الأشلاء والدماء.

ولم يحدد مقطع الفيديو زمان الحادث، ولا عدد الضحايا والمصابين، ولم تعلن أي جهة عن تفاصيله.