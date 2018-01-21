التدريب التقني تعلن عن وظائف تخصصية للرجال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل وظائف تخصصية رجالية (باحث قانوني، اخصائي توظيف، مدقق شؤون موظفين) بديوان المؤسسة بالرياض .

وأكدت المؤسسة أن التقديم على الوظائف بدءاً من اليوم حتى 1439/5/15هـ عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة هنا .

واشترطت المؤسسة على المتقدمين للوظائف الحصول على بكالوريوس في تخصص (قانون، أو أنظمة، أو حقوق) بتقدير لا يقل عن جيد لوظيفة ” باحث قانوني “, وبكالوريوس (موارد بشرية، أو إدارة عامة، أو إدارة أعمال) بتقدير لا يقل عن جيد وخبرة أربع سنوات بعد المؤهل في إدارة الموارد البشرية في القطاعين الحكومي أو الخاص لوظيفة “أخصائي توظيف”, وبكالوريوس (موارد بشرية، أو إدارة أعمال، أو إدارة عامة) وتقدير لا يقل عن جيد وخبرة سنتين بعد المؤهل في القطاعين الحكومي أو الخاص في إدارة الموارد البشرية لوظيفة “مدقق شؤون موظفين “.

ونوهت المؤسسة أن المتقدم على الوظائف يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع ” المؤهلات والخبرات “.