التأمينات: أعداد المشتركين في القطاع الخاص تشهد تراجعا

عادل الحربي (صدى):

أوضحت سجلات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، أن هناك تراجعاً ملحوظاً في أعدد المشتركين في القطاع الخاص، إلى 9.873.150 مشترك في عام 2017، بعد أن كان 10.264.279 مشترك في 2016م.

كما أشارت السجلات، أن عدد المشتركين في العام الماضي، كان أغلبهم بقطاع التشييد والبناء بواقع 4,085,869 مشترك، يليه قطاع التجارة بـ2,460,272 مشترك، موضحة أن عدد المشتركين في عام 2016، كان أغلبهم في قطاع التشييد والبناء بواقع 4,346,469 مشترك، يليه قطاع التجارة كذلك بواقع 2,417,376 مشترك؟

في سياق متصل، ناشدت المؤسسة، أصحاب العمل، في تحديد أسباب الاستبعاد بدقة، مشيرة إلى أنه إذا لم ثبت عدم صحة سبب الاستبعاد المدخل في نظام المؤسسة، فسيتم تطبيق العقوبا المنصوص عليها في نظام التأمينات.