ارتفاع ضحايا هجوم كابول إلى 5 قتلى وإصابة 13آخرون

كابول(صدى):

أعلنت الاستخبارات الأفغانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة قتلى هجوم فندق انتركونتيننتال في كابول، إلى خمسة أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى ثمانية جرحى.

وأوضحت مصادر، أن الهجوم بدأ بتفجير أفسح المجال أمام المسلحين، وتم قطع الكهرباء، ثم أشعل مسلحون النار في الطابق الرابع من الفندق، واحتموا في الطابق الثاني.

وأشارت الأجهزة الامنية الأفغانية، إلى أن آخر المهاجمين بالفندق لا يزال داخله حتى الآن مع بعض الرهائن، فيما تم غلق الطريق الموصل لى الفندق الواقع على هضبة غرب العاصمة.