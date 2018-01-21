أكثر من مليون طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة بالرياض

نايف السالم(صدى):

يعود غدًا الأحد أكثر من مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في الرياض ليكملوا مع معلميهم ومعلماتهم البالغ عددهم أكثر من تسعين ألف ، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1438 / 1439هـ .

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بالمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والطلاب والطالبات متمنيًا لهم التوفيق وأن يكون الحصاد العلمي لأبنائنا وبناتنا على درجة عالية من التمكن والاتقان مطالبًا في الوقت ذاته الطلاب والطالبات بالالتزام والاجتهاد والانضباط ليكون النجاح والتفوق حليفهم.

وحرصت الإدارة على بداية جادة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من خلال زيارات المشرفين التربويين يوم غدًا للمدارس لمتابعة الانضباط إضافة إلى إرسال عدة رسائل في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ووضع وسم في تويتر للتأكيد على الانضباط المدرسي ودور الأسرة في ذلك من خلال حث ابنائهم وبناتهم على ذلك .