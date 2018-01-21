ظهور إصابة حالة بأنفلونزا الطيور في بريدة

سالم المطيري(صدى):

استمرارًا لحملات التوعية والحملات الاستقصائية في كافة مناطق المملكة، سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، السبت، إصابة واحدة بأنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في بريدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار، بلغت 3602 عينة ،جُمعت من مناطق المملكة، وبلغت نتائج الحالات الإيجابية منها 108.