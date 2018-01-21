بالفيديو.. عبد الله المسند: الأخطاء التحكيمية في لقاء الاتحاد والاتفاق أكثر من لقاء القادسية مع الهلال
قال الناقد الرياضي عبدالله المسند إن الأخطاء التحكيمية في لقاء الاتحاد والاتفاق أكثر تأثيرا من لقاء القادسية مع الهلال لخروج الاتفاق من البطولة.
فيما رأى الناقد الرياضي محمد فودة أن مباراة القادسية والهلال بها أخطاء أكثر.
#اكشن_يا_دوري
عبدالله المسند: الأخطاء التحكيمية في لقاء #لاتحاد_الاتفاق أكثر تأثيرا من لقاء #القادسية مع #الهلال لخروج #الاتفاق من البطولة .. محمد فودة: مباراة #القادسية_الهلال بها أخطاء أكثر pic.twitter.com/JCEMOf6Vq7
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٢٠ يناير، ٢٠١٨
alfahd42[ عدد التعليقات: 13832 ] نشر منذ 22 دقيقة
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