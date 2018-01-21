بالفيديو.. عبد الله المسند: الأخطاء التحكيمية في لقاء الاتحاد والاتفاق أكثر من لقاء القادسية مع الهلال

نواف السالم(صدى):

قال الناقد الرياضي عبدالله المسند إن الأخطاء التحكيمية في لقاء الاتحاد والاتفاق أكثر تأثيرا من لقاء القادسية مع الهلال لخروج الاتفاق من البطولة.

فيما رأى الناقد الرياضي محمد فودة أن مباراة القادسية والهلال بها أخطاء أكثر.