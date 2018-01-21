توقعات الأرصاد لطقس الأحد

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .