الجارديان: لم يعد لـ أمريكا دورا في رعاية السلام بالشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن “مايك بنس”، نائب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، يزور الشرق الأوسط، لكن دور الولايات المتحدة كراع للسلام ربما يكون قد انتهى.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين القيادة الفلسطينية وواشنطن في عهد “ترامب” تدهورت، وجولة “بنس” من المتوقع أن تؤكد تلك العداوة.

وتحدثت عن أن “ بنس” لم يعد مرحب به في بيت لحم الفلسطينية، بعد اعتبار “ترامب” مدينة القدس “عاصمة لإسرائيل”، وقام رجال دين مسيحيين في مصر بإلغاء الفعاليات التي كانت معدة للقاء “ بنس” في القاهرة.

وذكرت أن “بنس” زار “إسرائيل” 4 مرات من قبل، ودفع “ترامب” باتجاه سياساته المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، وظهر بجانب الرئيس الأمريكي خلال إعلانه “القدس عاصمة لإسرائيل”.