مواطن خمسيني يتعلم 7 لغات ويحترف الرسم بعد تقاعده

نورة الشهري (صدى):

على عكس مايصيب معظم المتقاعدين عن العمل من اكتئاب وملل، قام مواطن متقاعد يدعى محمد فهيد القحطاني بخلق مايشغل وقت فراغه رافضًا الاستسلام.

واتجه المتقاعد القحطاني إلى كتابة الشعر، والفن التشكيلي، والرسم على الخشب، كما عمل على استكمال دراسته الثانوية الليلية، والدراسة الجامعية، بقسم أدب إنجليزي وترجمة، ويتعلم 7 لغات طامحًا في الحصول على الدكتوراه.

يذكر أن المواطن القحطاني كان يعمل لدى شركة أرامكو بدائرة الإنتاج، قدم خلال فترة عمله رسومات عن عمله و عن أمور السلامة وغيرها.