محافظة كربلاء العراقية تعلن تسجيل 700 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

بغداد(صدى):

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء بالعراق، السبت، تسجيل أكثر من 700 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الحالات تلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات.

وذكرت دائرة الصحة- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن مستشفيات الدائرة استقبلت (784 ) حالة ضيق تنفس وربو جراء العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة بعد ظهر أمس ولازلت مستمرة حتى الآن، موضحة أن تلك الحالات توزعت بواقع ( 203 ) حالات فى مدينة الإمام الحسين.. و128 حالة فى مستشفى كربلاء التعليمى للأطفال.. و50 حالة فى مستشفى الهندية العام.. و397 حالة فى مستشفى الحسينية العام.. و6 حالات فى مستشفى عين التمر العام.

وأوضحت الدائرة أن هذه الحالات تلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتهم؛ إثر توفر المستلزمات العلاجية اللازمة لتلك الحالات، إلى جانب الاستعدادات الطبية والصحية لاستقبال جميع الحالات الطارئة ومن ضمنها الذين يعانون من أمراض تنفسية وربو.

جدير بالذكر أن أغلب المحافظات العراقية تعرضت الجمعة إلى عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق بين المواطنين ومن بينهم محافظة النجف التى تعرضت لعاصفة ترابية أسفرت عن 500 حالة اختناق.