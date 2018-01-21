وفد كوريا الشمالية يصل إلى الجنوب للإعداد للألعاب الأولمبية

بيونغيانغ(صدى):

وصلت مندوبة كوريا الشمالية بصحبة وفدا إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى الالعاب الأولمبية، لتفقد الأماكن التى سيتم فيها إقامة الألعاب الأولمبية، وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية، وفدا وصل للإعداد لزيارة فرقة فنية تشارك فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وأضافت أن كوريا الشمالية أرسلت بيانا ،قالت فيه إنها سترسل الوفد برا فى 21 يناير وإن جدول الزيارة يمكن تنفيذه كما اتفق، وأشارت الوزارة إلى أن حكومة كوريا الجنوبية ستنظر فى أمر الاقتراح الكورى الشمالى ثم تصدر ردا.