 الإجهاض و الإستنساخ البشري أهم مواد ” المسؤلية الطبية “

عادل الحربي (صدى):

يستعد مجلس الشورى لمناقشة مقترح مشروع نظام المسؤلية الطبية، الذي يهدف لتطبيق الشريعة الإسلامية والعدالة بين الطبيب والمريض.

ويتضمن المشروع عدة مواد منها ، حظر إنهاء حياة المريض لأي سبب، وعدم جواز قطع النسل ” الإجهاض ” إلا بتقرير لجنة طبية من 3 أطباء يؤكد أن الحمل يشكل خطرًا على حياة الأم، وحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، والتجارب التي تعمل على تطبيقه.

وينص المقترح على معاقبة من يخالف المواد المذكورة بالسجن بما لايقل عن 10 سنوات فيما يخص مادة حظر الموت والاستنساخ البرشي، وفيما يخص الإجهاض فالعقاب يكون بالسجن لمدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة 50 ألف ريال.