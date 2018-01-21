محاضرة بعنوان ” حديث الثقافة ” بنادي مكة الثقافي

نايف السالم(صدى):

ينظم نادي مكة الثقافي الأدبي مساء يوم غد الاثنين محاضرة بعنوان ” حديث الثقافة ” يلقيها الدكتور فهد العرابي الحارثي بمقر النادي بحي الزاهر بمكة المكرمة وذلك في إطار المشروع الثقافي الفكري الرائد لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ” كيف نكون قدوة ؟”.

وبين رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور حامد بن صالح الربيعي أن المحاضرة تنطلق من مبادرة نادي مكة الثقافي الأدبي “المثقف القدوة .. أنا مثقف .. أنا مسؤول ” داعيا الأدباء والمثقفين والمهتمين إلى حضور هذه المحاضرة والاستفادة مما يقدمه المحاضر.