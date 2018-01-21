” العمل ” تباشر مهامها في استقبال وإيواء العاملات المنزليات

عادل الحربي (صدى):

على خلفية عدة اجتماعات حضرها مندوبي كل من المديرية العامة للجوازات، وهيئة الطيران المدني، ومطار الملك خالد الدولي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باشرت وزارة العمل مهمتها في استقبال وإيواء العاملات المنزليات في جوازات المنافذ بالمطارات، بدلًا من المديرية العامة للجوازات.

وتوصلت الاجتماعات إلى أن تقوم هيئة الطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك خالد الدولي، بتسليم أماكن استقبال وإيواء العاملات المنزليات القادمات إلى المملكة عبر المطار، كمرحلة انتقالية؛ بحيث تكون تلك الأماكن لانتظار العاملات فيها لساعات محددة، على أن لا يتجاوز استيعاب هذه المنطقة 30 عاملة.

وذلك إلى حين نقلهن إلى منطقة إيواء يتم تحديدها من قبل وزارة العمل خلال مدة سنة ونصف من تاريخ استلام المهمة، سواء كان ذلك داخل حرم المطار أو خارجه.