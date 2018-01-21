والد عهد التميمي يكشف تفاصيل خطيرة عن حالة ابنته في سجن الاحتلال

القدس المحتلة(صدى):

قال باسم التميمي، والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، إن هناك مخططا إسرائيليا لإبقاء عهد التميمي في السجون لفترة طويلة مع والدتها، مشيرًا إلى أن القانون الإسرائيلي «ظالم لا يراعي الطفولة أو القيم الإنسانية».

وأضاف «التميمي»، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ظالم ولا يراعي قوانين ولا مواثيق ويتعاملون معها بقسوة»، موضحا أن «عهد» تقابل إجراءات التحقيق الصعبة بكل صمود.

وأوضح والد عهد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يراع صغر سن ابنته، واعتقلوها مكبلة أمام كاميرات العالم، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تضخيم تهمة ابنته لتعظيم العقاب من أجل ترويع الجيل الجديد حتى لا تكون لهم قدوة، والهدف من التحقيق هو كسر صمود ابنته.