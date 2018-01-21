وثائق: عزوف شعبي عن تجنيد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

كشفت وثائق رسمية صادرة عن ما يعرف بـ«عقال الحارات» في صنعاء، رفض شباب العاصمة لعمليات التجنيد ضمن صفوف ميليشيا الحوثي.

وتظهر الوثائق، التي حصل عليها موقع «العربية.نت» ونشرها أمس (السبت)، أن نتيجة التجنيد صفر، وكذلك هروب بعض «عقال الحارات» وإغلاق هواتفهم كأسلوب تمرد على أوامر الحوثيين.

وأوضحت مصادر محلية، أن المتمردين الحوثيين هددوا «عقال الحارات» الرافضين أو العاجزين عن التجنيد بخطف أبنائهم في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بإيجاد أفراد للتجنيد، إضافة إلى تغريم 50 ألف ريال يمني لكل أسرة ترفض تجنيد أبنائها في صفوف ميليشيا الحوثي.