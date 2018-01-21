قناع منزلي للتخلص من البثور

متابعات(صدى):

كثيرًا ماتعاني ذوات البشرة الدهنية من البثور، والالتهابات بالوجه، وتلجأن للكثير من الماسكات، او الغسول والمنظفات المختلفة للتخص من اللمعان الذي يعانين منه.

ونصح خبراء تجميل وعناية بالبشرة بعدة أقنعة ووصفات لتلك المشكلة، ومن ضمنها هذا القناع المنزلى للتخلص من البثور وتنظيف البشرة من الدهون.

يتكون القناع من: عسل ابيض- خل -ليمون

طريقة التحضير: أمزجى ملعقتين من العسل الأبيض مع ملعقتين متساويتين من الخل ،وعصير الليمون.

ودلكى الوجه والرقبة بحركات دائرية واتركى القناع لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بماء بارد.