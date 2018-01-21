  • الأحد 21

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. مشروب” المياه بالخيار ” للتخلص من الحموضة

مشروب” المياه بالخيار ” للتخلص من الحموضة

مشروب” المياه بالخيار ” للتخلص من الحموضة
متابعات(صدى):

يعاني الكثير من مشكلة الحموضة و الانتفاخات، وكثيرا ما يلجأ البعض لأدوية تحد من هذا الشعور السيء.

ونصح أطباء بمشروب الماء وبه قطع خيار، للقضاء على شعور الحموضة، والتخلص من الانتفاخات.

فيعتبر الماء بالخيار، مشروب يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة ، و يعمل على خفض ضغط الدم،و يشد الجلد ،ويقوي العظام ،و يعزز من صحة الخلايا الدماغية ،و يدعم جهازك الهضمي.

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 1 ساعة

على خير وحطو زياده عليه شرائح ليمون وزنجبيل واوراق نعناع ليله كامله منقوع بثلاجه والحين الجو براد ينحط برى عادي وينشرب زين للاكسده الجسم وحرق الدهون وبالعافيه ❤️

[ عدد التعليقات: 3438 ] نشر منذ 54 دقيقة

طـــيب * *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *