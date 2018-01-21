مشروب” المياه بالخيار ” للتخلص من الحموضة

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من مشكلة الحموضة و الانتفاخات، وكثيرا ما يلجأ البعض لأدوية تحد من هذا الشعور السيء.

ونصح أطباء بمشروب الماء وبه قطع خيار، للقضاء على شعور الحموضة، والتخلص من الانتفاخات.

فيعتبر الماء بالخيار، مشروب يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة ، و يعمل على خفض ضغط الدم،و يشد الجلد ،ويقوي العظام ،و يعزز من صحة الخلايا الدماغية ،و يدعم جهازك الهضمي.