تناول الخيار ليلًا يؤلم المعدة

متابعات(صدى):

يتناول المعظم أطعمة مختلفة على مدار اليوم ،في أوقات مختلفة ،دون العلم بأن هناك أطعمة من الممكن أن تؤذي الجسم اذا تم تناولها في أوقات معينة.

وأوضح الأطباء أن هناك أطعمة يحتاج تناولها الى أوقات معينة، ومن هذه الأطعمة الموز، لا يجب تناوله فى الليل فهو يحتاج إلى إنزيمات معينة للهضم.

وأيضًا لا يفضل تناول الليمون على معدة خاوية، و لا يجب تناول الفاكهة عقب الأكل مباشرة لانها تسبب الإصابة بعسر الهضم.

كما أن تناول الخيار ليلا يسبب الإصابة بآلام فى المعدة، وكذلك الطماطم لا يفضل تناولها في الصباح الباكر.