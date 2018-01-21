النعناع والينسون للقضاء على رائحة الفم الكريهة

متابعات(صدى):

تعد رائحة الفم الكريهة مشكلة يعانى منها الكثير، قد تكون لعدم تنظيف الفم وبقاء الطعام العالق بالأسنان، كما أن هناك بعض الأمراض التى قد تسبب رائحة كريهة مثل أمراض الكلى والكبد والسكر.

وينصح الأطباء بعدة حلول طبيعية بمكنها المساهمة في القضاء على تلك المشكلة منها:

– النعناع : خليط من النعناع، والقرفة، والقرنفل المطحون، ثم يترك يغلى ويصفى ويوضع بزجاجة، وغسل الفم به 3 مرات على مدار اليوم يقضي على رائحة الفم الكريهة.

– الزنجبيل مع الحليب والعسل.

– اليانسون، فيمكن شربه كمشروب دافئ أو استخدامه كغسول للفم عند الحاجة.

هذه النصائح لا تغنيك عن تنظيف الأسنان بمعدل ثلاث مرات في اليوم، والحرص على استخدام معجون يحتوي على مواد مضادة للبكتيربا.