ريال مدريد يستضيف لاكورونيا بحثا عن عودة الانتصارات فى الدورى الإسبانى

نواف السالم(صدى):

يستضيف فريق ريال مدريد اليوم الأحد فى الخامسة والربع مساء نظيره ديبورتيفو لاكورونيا، فى اللقاء الذى سوف يستضيفه ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة 20 من الدورى الإسبانى.

ويدخل الفريق الملكى لقاء ديبورتيفو بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات على مستوى الدورى بعد فشله فى آخر 3 مباريات إذ تلقى خسارتين أمام برشلونة وفياريال وتعادل مع سيلتا فيجو.

ويستعيد ريال مدريد خلال لقاء ديبورتيفو خدمات المهاجم الفرنسى كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة، ليكتمل ثلاثى الـ “بى بى سى” وذلك للمرة الأولى منذ 273 يوما.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين خلف فياريال الرابع، بينما يتصدر برشلونة بفارق 19 نقطة عن الفريق الملكى بامتلاكه 51 نقطة.