معلومات جديدة وأول صورة لقاتل الداعية ” التويجري “

علي القحطاني (صدى):

توصل صحفي غيني إلى صورة قاتل الداعية عبد العزيز بن صالح التويجري، والذي تبين أنه وثني يبلغ من العمر 27 عامًا ومتزوج وأب لطفلين.

وأفاد الرئيس الإداري للمنطقة التي وقعت بها الحادثة، أن المتهم يعمل كمغامر بسيط، يدير مغسلاً للبحث عن الذهب في المنطقة.

وأوضحت التحقيقات أن محاضرة ” التويجري” لم تلق قبولاً لدى بعض الوثنيين بالقرية، فقرر أربعة منهم تنفيذ الجريمة، وتوزعوا كل في مكان بانتظار خروجه من المسجد الذي كان فيه.

وصادفه القاتل وهو بطريقه لسيارته التي كان ينوي التوجه بها إلى مدينة Siguiri ، فأطلق عليه الرصاص.

كان الداعية التويجري رحمه الله قد قتل برصاصتين بالصدر، مساء الثلاثاء الماضي، بإحدى القرى الغينية.