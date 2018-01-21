معلومات جديدة وأول صورة لقاتل الداعية ” التويجري “
توصل صحفي غيني إلى صورة قاتل الداعية عبد العزيز بن صالح التويجري، والذي تبين أنه وثني يبلغ من العمر 27 عامًا ومتزوج وأب لطفلين.
وأفاد الرئيس الإداري للمنطقة التي وقعت بها الحادثة، أن المتهم يعمل كمغامر بسيط، يدير مغسلاً للبحث عن الذهب في المنطقة.
وأوضحت التحقيقات أن محاضرة ” التويجري” لم تلق قبولاً لدى بعض الوثنيين بالقرية، فقرر أربعة منهم تنفيذ الجريمة، وتوزعوا كل في مكان بانتظار خروجه من المسجد الذي كان فيه.
وصادفه القاتل وهو بطريقه لسيارته التي كان ينوي التوجه بها إلى مدينة Siguiri ، فأطلق عليه الرصاص.
كان الداعية التويجري رحمه الله قد قتل برصاصتين بالصدر، مساء الثلاثاء الماضي، بإحدى القرى الغينية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25805 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنةالله على ذا الوجه
الوثني الخايس😡
ورحم الله الشيخ عبدالعزيز التويجري.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15409 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنة الله عليه الحقير
ايش اللي مزعجه من خطبة الشيخ رحمه الله وغفر له
سلطان[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 32 دقيقة
ابو عمار ، أنت لو جاك واحد وثني واللقى خطبة في حارتك وقريب من بيتك ،، ايش بيكون شعورك ؟؟
اكيد ماراح توصل انك تقتله بس اكيد بتضايق .. الجهل يخلي الواحد يرتكب مثل هذه الافعال والعياذ بالله .. الحمدلله على نعمة الاسلام ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 29 دقيقة
ايها الوثني
هل تعلم بأنك سبب بعد الله ومشيئتة لدخول المغدور للجنة وانت ستجد التويجري ينتظرك يوم القيامة للقصاص امام من خلق الجن والانس لعبادتة