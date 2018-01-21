باريس سان جيرمان بدون نيمار أمام ليون فى قمة الدورى الفرنسي.. اليوم

ماجد محمد(صدى):

يحل العملاق الفرنسى باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره ليون فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى قمة الجولة الـ22 من الدورى الفرنسى، بين البياسجى المتصدر “56 نقطة” وصاحب المركز الثالث “45 نقطة”.

ويهيمن سان جيرمان، حامل اللقب بين 2013 و2016، على قمة الدورى الفرنسى هذا الموسم، إذ يتقدم بفارق 9 نقاط عن ليون صاحب المركز الثالث، ولم يخسر سوى مرة وحيدة أمام ستراسبورج، واستعاد ليون، حامل اللقب بين 2002 و2008، مستوياته السابقة، ولم يخسر سوى مباراتين ضد سان جيرمان بالذات ذهابا بهدفين متأخرين وليل 1-2.

ويفتقد باريس سان جيرمان للنجم الأول للفريق البرازيلى نيمار للإصابة، بسبب شعوره بآلام فى الأضلاع، فى الوقت الذى يعيش فيه أفضل فتراته بعد تسجيله رباعية أمام ديجون وصناعة هدفين آخرين.

ويدخل الفريقان هذه لمواجهة متحفزان بفوزان أخيران، إذ اكتسح سان جيرمان الأربعاء ضيفه ديجون 8-صفر، فى أكبر فوز له على أرضه فى تاريخ الدورى، فيما عاد ليون بالنقاط من أرض جانجون بهدفين.