 مقتل 3 مسلحين في الهجوم على فندق كابل

اسلام اباد(صدى):

قتل ثلاثة على الأقل من المسلحين الأربعة الذين هاجموا اليوم فندق انتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابل.

وأعلن المتحدث باسم شرطة كابل بصير مجاهد أن قوات الأمن انتهت من تطهير الطابق الرابع من الفندق المكون من خمسة طوابق، مشيرًا إلى أن انفجارين على الأقل وقعا في المنطقة، لكن لم يتضح سببهما.

وتابع مجاهد أن قوات الأمن أنقذت أشخاصًا كانوا محاصرين خلال الهجوم المسلح الذى بدأ ليلة السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي :” إن خمسة أشخاص أصيبوا حتى الآن في الهجوم ونقلوا إلى المستشفيات”.

وتابع رحيمي أن إطلاق النار استمر في الفندق، مضيفًا أنه تم إنقاذ وتأمين المشاركين في حفل زفاف كان يقام بالفندق.