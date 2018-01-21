اليوم مدارس المملكة تستقبل 6 ملايين طالب وسط تجهيزات متكاملة

علي القحطاني(صدى):

وسط تجهيزات متكاملة تستعد مدارس المملكة، اليوم الأحد، لاستقبال أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم ،مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

و اكتملت عملية تسليم الكتب المدرسية إلى جميع المدارس، والمراحل التعليمية بنسبة تصل لأكثر من 97 % .

وأوضح وكيل وزارة التعليم للتطوير الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض أن 44 إدارة تعليمية أكملت التجهيزات المدرسية بنسبة 98 %، و35 إدارة تعليمية للمباني بنسبة 98 %، وجاهزية 41 إدارة تعليمية لتقنية المعلومات بنسبة إنجاز بلغت 98 %.