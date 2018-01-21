أول تعليق من نائب ترامب وزوجته على زيارتهما للقاهرة

واشنطن(صدى):

نشر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر”، لخص فيها برنامج زيارته للقارهرة أمس، وأرفقها بصور مختلفة لمراحل الزيارة من لحظة الوصول إلى لحظة المغادرة.

وكتب بنس في تغريدته “صور نائب الرئيس: الهبوط في القاهرة لبدء لقاءات قادة دول الشرق الأوسط. محادثات محورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد الالتزام بالوقوف مع مصر ضد الإرهاب. وأيضًا مناقشة الحاجة إلى منع اضطهاد الأقليات الدينية”.

كما نشرت كارين بنس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، قالت فيها “مناقشة رائعة في القاهرة مع المعالجة بالفن الوحيدة في البلاد. إنها تقوم بعمل رائع مع العملاء وتصنع شيئًا مختلفًا. أنا متحمسة لمعرفة كيف تحاول وضع برنامج للعلاج بالفن في مصر”.