ننشر مهام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

عادل الحربي (صدى):

دشن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء “، مساء السبت، موقعه الإلكتروني وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكُلف محمد النفيسة متحدثًا رسميا للمركز.

ويعتبر المركز جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن المتحدث الرسمي محمد النفيسة، عبر ” تويتر ” إن المركز يعمل على قياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها.

وأضاف : ” كما يصدر تقارير ربع سنوية لصناع القرار، ليعكس مدى تحقيق الأجهزة العامة لأهدافها الاستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها بمبادراتها وبرامجها لرؤية المملكة 2030 “.

كما يهدف إلى دعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال جودة الخدمات، وصولًا لرضا المستفيدين؛ حيث يستند المركز على منهجيات قياس وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، التي ستسهم في تحقيق الوصول للرؤية الطموحة للمملكة.

وأوضح النفيسة، أن المقصود بـ “الأجهزة الحكومية ” هي كلا من: الوزارات، الهيئات العامة، الصناديق، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

ولزيارة الموقع الالكتروني للمركز يمكنك الدخول على الرابط التالي من هنا