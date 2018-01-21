بعد توقف 12 ساعة..الخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها من الرياض إلى الدمام

عادل الحربي (صدى):

بعد سقوط خرسانة أسمنتية على إحدى القطارات المتجهة من الرياض، السبت استأنفت مؤسسة الخطوط الحديدية رحلاتها من الرياض إلى الدمام.

وأصدرت الخطوط الحديدية بيانًا، تناشد فيه المتضررين من تأخر رحلاتهم بتزويدها بأسمائهم الثلاثية وأرقام حساباتهم البنكية، عبر الرسائل النصية، لإعادة نصف قيمة التذكرة، في حال رغبوا تحويل المبلغ في حساباتهم.

يُذكر أن بلاطة خاصة بجسر خرساني ” تحت الإنشاء ” ، قد سقطت أثناء تركيبها من قبل أحد المقاولين على أحد قطارات الشحن؛ وذلك أثناء مروره بالخط الحديدي، في رحلة مجدولة من الرياض إلى الدمام صباح السبت.