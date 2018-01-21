الخارجية الكويتية: جميع دبلوماسيينا وإداريينا بالخارج مواطنون كويتيون

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الخارجية الكويتية، أن جميع دبلوماسييها وإدارييها العاملين خارج الكويت، مواطنين كويتيين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” السبت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، توضيحا لما وصفته بـ”التباس” وقعت فيه وسائل إعلام نقلت تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بشأن المهمات الخارجية للخارجية الكويتية وما ذكر بأن الوزارة أرسلت وافدين في مهمات خارجية خاصة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال المصدر إن الخارجية الكويتية تفخر بأن جميع العاملين فيها من دبلوماسيين وإداريين هم من أبناء الكويت باستثناء اثنين يتوليان مهمات الاستشارة القانونية؛ وهما من أحدى الدول العربية الشقيقة، مضيفا أن دبلوماسيي وإداريي الوزارة هم من يوكل إليهم أداء المهمات الخارجية في إطار عملهم.