خبير يكشف حقيقة الجرم المضيء في سماء مكة والباحة وعسير

علي القحطاني (صدى):

أكد الخبير الفلكي، مُلهَم هندي، أن “ الجرم المضيء الذي شوهد في مناطق عدة مساء اليوم يتفق مع وصف الكرة النارية مثل النيزك ”.

وقال “هندي”، عبر حسابه الرسمي في “ تويتر ”، “ عند نحو الساعة الـ١٠:٥٠م سقط جرم مضيء من السماء، وله وهج قوي جدًّا، أضاء أجزاء واسعة جنوب منطقة مكة ومنطقة الباحة، كما سمع له دوي في المناطق حول محايل عسير ”.

وتابع، “ يشير بعض الإخوان أن ما تم مشاهدته في محايل عسير هو اعتراض صاروخ في محايل عسير لا يوجد تأكيد على ذلك، لكن الأكيد أن الصاروخ واعتراضه لا يسبب ضياء مشع ينير مناطق واسعة من الأرض فهو الأغلب كما تم تحليله كرة نارية- نيزك- حتى يتضح الأمر ”.