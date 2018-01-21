زيارة عزاء لأمير منطقة حائل إلى أسرة آل علي والزويمل والضبعان

علي العنزي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ،مساء السبت، بزيارة لمنزل الفقيد الدكتور فهد بن سعود آل علي – رحمه الله – بحي النقرة ، قدم خلالها تعازيه ومواساته لأسرته.

وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسموه ، سائلين الله أن يكتب ذلك في موازين أعماله.

كما قام سمو أمير منطقة حائل بزيارة عزاء لكاتب العدل بحائل الشيخ فهد بن عيد الزويمل في وفاة والدته ، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وقد عبر الشيخ فهد الزويمل عن شكره لسموه ، على هذه اللفتة الغير مستغربة والتي كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم تعازيه ومواساته لأسرة الضبعان .

جاء ذلك خلال زيارته لمنزل الفقيد الشاعر صالح الضبعان رحمه الله بحي الزهرة.

وأشاد سموه بمشاركات الفقيد الوطنية في مختلف المناسبات ، داعيًا الله أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسموه على مواساته لهم سائلين الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله وأن يحفظ الوطن آمنًا مستقرًا تحت راية لا إله إلا الله محمدًا رسول الله.

رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد وعدد من المسؤولين.