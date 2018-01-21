محكمة تنقذ فتاة من تعنت شقيقها وتنقل ولايتها لتزوجها

عادل الحربي (صدى):

نقلت إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة، ولاية فتاة إلى القاضي، بعدما رفعت دعوى عضل ضد شقيقها؛ لمنعه إياها من الزواج دون أسباب شرعية.

وأقامت الفتاة دعوى ضد شقيقها اشتكت فيها من تعنته في مسألة زواجها ورفض جميع الخطّاب الذين تقدموا لها لأسباب غير شرعية، مُطالبةً بنقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي؛ لتمكينها من الزواج.

وبيّنت المصادر أن المدعى عليه دافع عن تصرفه أمام المحكمة بزعم أنه لم يتقدم سوى شخص واحد للزواج منها، لافتًا إلى أن رفضه جاء بسبب عدم صلاحية الشخص المُتقدم للزواج منها.

ولفتت إلى أن المحكمة استدعت الخاطب الذي قرر رغبته في الزواج من المدعية، وأحضر شاهدين عدلين شرعًا، فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما أحضرت المدعية شاهدين عدلين شرعًا، فشهدا بعضل المدعى عليه لها.

وأشارت إلى أن القاضي أصدر حكماً حضورياً بثبوت عضل المدعى عليه للمدعية، مقرراً نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، مبينةً أن القاضي قام بتزويج الفتاة فعلياً بعد تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف.

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