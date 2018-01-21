مقتل 10 جراء القصف التركي على ” عفرين ” السورية

بغداد(صدى):

أسفر القصف التركي على منطقة عفرين السورية، السبت، عن مقتل عشرة أشخاص بينهم سبعة مدنيين.

وأفاد الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بروسك حسكة، قائلًا: ” حصيلة شهدائنا السبت عشرة أشخاص هم سبعة مدنيين، بالإضافة إلى مقاتلتين اثنتين من وحدات حماية المرأة الكردية ومقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية “.

وكان الجيش التركي قد شن غارات جديدة على عدد من المواقع في منطقة عفرين، التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد، مستهدفا مخيمات للاجئين تستخدمها وحدات ” حماية الشعب الكردية ” للرد على القصف .