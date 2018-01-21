” يوفنتوس ” يرفض تجديد عقد كلاوديو ماركيزيو

ماجد محمد(صدى):

رفض مسئولي يوفنتوس، اليوم السبت، تجديد عقد كلاوديو ماركيزيو، لاعب خط وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، ليقترب من الرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وأشارت مصادر، إلى أن مسئولى يوفنتوس رفضوا تجديد عقد كلاوديو ماركيزيو ، البالغ من العمر 32 عاما، لاعب خط وسط البيانكونيرى والمقرر انتهاؤه في يونيو 2020، وهو ما يؤكد اقتراب اللاعب من مغادرة يوفنتوس أرينا خلال هذا الموسم.

كلاوديو ماركيزيو خرج من حسابات الجهاز الفني لليوفي، بقيادة ماسيميليانو أليجرى وشارك في 8 مباريات هذا الموسم بكافة المسابقات لذلك يدرس بطل الكالتشيو الاستغناء عن اللاعب.

فى الوقت نفسه تلقى كلاوديو ماركيزيو عرضا من لاتسيو الإيطالي للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي، لاسيما وأنهم يرون فيه الخبرة الكبيرة التي ستضيف للفريق كثيرا بالكالتشيو.